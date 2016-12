Cautam Hostesse pentru Cluburi situate in zona Pescara. Salariu 70 Euro pe zi pentru prestatie Hostess, 100 Euro pe zi pentru artistii care fac spectacol pe scena, bonus intre 5 si 20 la suta in functie de targetul realizat, castig lunar minim 1820 Euro, plus bonusuri in functie de realizari, cazare asigurata gratuit. Varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani, inaltime minim 1,70 m , minim de engleza sau italiana. Daca sunteti interesata ne puteti contacta pe Mobil/ Viber, Whatsapp: +40 721 911 169, Messenger: office_newstyle, Facebook: OfficeNewStyle sau puteti trimite pe e-mail: anuntnewstyle@yahoo.com date personale: nume, data nasterii, inaltime, varsta, etc. si cateva poze si va contactam noi imediat.

