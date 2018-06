Ofer spre inchiriere in Ramnicu Valcea, apartament in regim turistic cu 2 camere, 60 mp;posibilitate de cazare 6 persoane(in sufragerie sunt 2 fotolii extensibile). Apartamentul are balcon, Bucatarie cu aragaz, cuptor cu microunde, vesela.





Zona turistica cu posibitlate de vizitare:strand Ostroveni (3 km), salina Ocnele Mari (7 km), strand Ocnele Mari. Pentru a ajunge la zonele turistice, sunt foarte multe autobuze si mijloace de transport.





Pentru mai multe detalii, va rugam sunati la numarul de telefon 0761626536.





Pretul de 175 lei este pretul pentru o zi petrecuta.

orasanu.alexandra@yahoo.com