Marmura Vrata semineu de calitate lucrat elegant pt. pretentiosi. Marmura de Vrata este o marmura bulgareasca de foarte buna calitate care poate fi lustruita.Semineul se executa in functie de dimensiunile alese de client. In general un semineu are lungime de 1,2 metri inaltime de 1,1 metri si adancime de 30 cm, greutate 400 kg.

marmurabiz@gmail.com