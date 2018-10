Reparatii pompe servodirectie VW LT motor 2.8 MAN





Reparam pompe servodirectie VW LT pentru motoarele 2.8 MAN prin inlocuirea partii de servodirectie cu pompa noua, nu se cere pompa veche la schimb. Daca vi se cere pompa veche la schimb sa stiti ca veti primi de fapt o pompa reconditionata. Se ofera garantie 12 luni cu certificat.

Pompa utilizata in reconditionare este produsa in Germania. Garantia se ofera NUMAI DACA MONTAJUL PE VACUUM ESTE FACUT DE CATRE NOI SI NUMAI DACA MONTAJUL PE VEHICUL ESTE FACUT INTR-O UNITATE SERVICE AUTORIZATA RAR sau in service-ul nostru.

Pret: 1200 ron

Telefon: 0763.345.756 | 0743.318.568 | 0734.794.809

Mail: office@amcspares.com

Web: www.amcspares.com

office@amcspares.com