Travertin lustruit nechituit cu gauri, nu are defecte ascunse, acesta poate fi si chituit, adica a se astupa gaurile cu un adeziv special, manopera separata 25 lei/mp. Travertinul este super lustruit, are gauri asa este natural, poate fi folosit pentru placari diverse sau pentru pardoseli, este dur si rezista in timp, oferim factura si garantie

marmurabiz@gmail.com