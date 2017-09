Weekend Halloween 2017 la Bran - Acas? la Contele Vampir Dracula

Sejur 2 Zile: Adev?r sau Fic?iune – 1 Noapte de Magie, Mister ?i Suspans



Pre?: 319 Ron/persoan?/cazare în camer? dubl?, f?r? Halloween Party *.

* Servicii incluse: Transport autocar, Tur ghidat circuitul Dracula, 1 Noapte cazare, Pensiune complet?.

Perioada: 28 Octombrie 2017 – 29 Octombrie 2017



Servicii incluse: Transport autocar, Tur ghidat circuitul Dracula

Traseu - circuit parcurs: Bucure?ti - Snagov - Târgovi?te - Bran - Râ?nov - Predeal - Bucure?ti

Agen?ia de Turism România Turistic? v? invit? s? tr?i?i atmosfer? specific? de Halloween, când ?inuturile sunt bântuite de fiin?e malefice, vr?jitoare.

Aici, în locurile unde a bântuit Dracula exist? o lume înfrico??toare.

Aici era s?la?ul unde înfior?torul vampir î?i avea castelul, regiune descris? astfel: "... un ?inut din ce în ce mai s?lbatic ?i mai pustiu. Multe pr?p?stii mari ?i amenin??toare, multe cascade, de parc? natura ar fi serbat cândva un carnaval".

Împreun? vom descoperi lumea mistic? a voievodului Vlad ?epe? în raport cu legendele înfrico??toare legate de numele ?i faptele care au creat mitul Dracula.

Servicii Incluse în oferta: Cazare, Pensiune complet? (se intr? cu prânz ?i se iese cu mic dejun), Transport autocar 3 stele.

Program:

Ziua a I-a, Sâmb?t?, 28.10.2017

ora 09:00 - Plecare Bucure?ti

Transfer auto Bucure?ti-Snagov *aproximativ 1 or?.

Transfer auto pentru cei sosi?i cu avionul direct la Snagov

Vizitarea Mân?stirii Snagov - timp alocat vizit?rii maxim 1 or?.

Transfer auto Snagov – Târgovi?te *aproximativ 2 ore.

Se viziteaz? Curtea Domneasc? de la Târgovi?te ( sec XIV-XVI ) ?i Turnul Chindiei ( sec XV ), construit în timpul Domniei lui Vlad ?epe? - timp alocat vizit?rii maxim 1 or?

Prânz: zona: Târgovi?te - timp alocat pentru servit mas? 1 or?.

Transfer auto Târgovi?te - Bran * aproximativ 2 ore.

Cazare: Pensiune 3-4 stele zona Bran - Moeciu, Rasnov: Pensiunea Contele Vladimir, Pensiunea Katharina, Cheile Cet??ii etc.

Vizitarea Castelului Bran, op?ional Muzeul satului, Muzeul v?mii, Timp liber.

Cin? Pensiune.

Op?ional Halloween:

70 lei pentru turul nocturn Halloween - indicat copiilor

180 lei pentru turul nocturn si Halloween After Party, exclus minorii

Halloween After Party este organizat de Castelul Bran, costul evenimentului este de 180 lei/persoan?, care nu este inclus în pachetul standard.

În linii mari, se va respecta scenariul din anii preceden?i, respectiv tur cu Vlad ?epes, vin rosu, vodka neagr?, dulciuri pentru copii, jocul ielelor, etc.



Ziua a II-a, Duminica 29.10.2017

Ora 9:00 - Servire Mic Dejun

Ora 10:00 - 13:00 - Timp liber zona Bran

Ora 13.00 – Servire Prânz la Bran sau Râ?nov

Ora 14:00 - Transfer auto Bran - Râ?nov* aproximativ 1/2 h.

Vizitarea Ceta?ii Râ?nov * aproximativ 1 or?.

Transfer auto Bran-Bucure?ti *aproximativ 3 ore.

- Transport cu autocar clasificat de 3 Stele, conform standardelor europene.

- Mijloacele de transport sunt echipate cu AC, DVD, scaune rabatabile, sistem audio cu microfon, minibar



Not?:

În pre?ul pachetului turistic nu sunt incluse intr?rile la obiectivele turistice.

Odat? cu efectuarea înscrierii, respectiv confirmarea locului în circuit - sejur se va achita obligatoriu un avans în valoare de 96 Ron/persoan?, reprezentând 30 % din pre?ul final al pachetului turistic în contul IBAN RO62INGB0000999905154084, Deschis la ING BRA?OV.

Diferen?a în cuantum de 223 Ron/persoan?, reprezentând 70 %, din valoarea pachetului turistic se va achita cel mai târziu cu 2 s?pt?mâni, înainte de începerea sejurului în contul IBAN RO62INGB0000999905154084, Deschis la ING BRA?OV.



Sejur 2 zile - 28 Octombrie - 29 Octombrie 2017, cazare 1 noapte

Pre? Standard: 319 Ron: circuit 2 zile, 1 noapte cazare zona Bran, Transport autocar circuit, pensiune complet?, intrare cu prânz ie?ire cu mic dejun.

Pre? cet??eni str?ini: 71 Euro/persoan? *

*** Pl??ile în valut? se fac în contul IBAN RO90INGB0000999907163226, deschis în Euro, la ING Bank, Cod Swift: INGROBU.

agentia@romaniaturistica.ro