SC. ofera locuri de munca in CEHIA pentru barbati,femei,cupluri la fabrici , agricultura,silvicultura,depozite ,constructii .etc .Contract sezonier de munca pe o perioada de pana la un an cu posibilitate de prelungire.plecari in maxim 5 zile de la inscriere.inscrierile se pot efectua si prin telefon.NU SE PERCEP COMISIOANE.tel.0748915050

sfynksro@gmail.com