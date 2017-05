20 de perchezitii in Vatra Dornei la suspecti de contrabanda cu tigari FOTO

Tigarile au fost ridicate si depuse la Camera de Corpuri Delicte a Politiei municipiului Vatra Dornei.

20 de perchezitii in Vatra Dornei la suspecti de contrabanda cu tigari. In perioada 30 decembrie 2016-15 mai, la nivelul I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Compartimentul Vatra Dornei, s-au desfasurat sase actiuni pe linia prevenirii actelor de contrabanda cu produse accizabile de provenienta extracomunitara in scopul descurajarii comertului stradal cu tigari de contrabanda pe raza municipiul Vatra Dornei. In cadrul acestor actiuni au fost constatate 15 infractiuni de contrabanda. Pentru probarea activitatii infractionale, s-a solicitat Parchetului local intreprinderea demersurilor necesare pentru obtinerea de la nivelul instantei de judecata a unui numar de 20 de mandate de perchezitii domiciliare, la domiciliile suspectilor cercetati si a altor persoane cu privire la care exista suspiciunea rezonabila cu privire la implicarea in comertul stradal cu tigarete de contrabanda. In urma cererilor formulate de catre Parchetul local, Judecatoria Vatra Dornei a dispus admiterea cererilor formulate si autorizarea efectuarii a 20 de perchezitii la adresele solicitate. Cele 20 de mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in aplicare in dimineata zilei de sambata(27mai), de catre echipe mixte - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Politiei Municipiului Vatra Dornei, Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava si Brigazii Mobile de Jandarmi Bacau. In urma desfasurarii activitatilor de punere in executare a mandatelor de perchezitie si in cadrul actiunilor organizate, a fost ridicata in vederea confiscarii cantitatea de 581.460 bucati tigarete de contrabanda, de diferite sortimente. De asemenea au fost identificate si ridicate sume de bani, in total de 14.590 lei.Cercetarile sunt continuate cu suspectii in stare de libertate.Cantitatea de tigarete ridicata a fost depusa la Camera de Corpuri Delicte a Politiei municipiului Vatra Dornei.