Sesizarile si reclamatiilor venite din partea populatiei privind deszapezirea pot fi transmise la numarul de telefon 0731996856 - dispecerat Diasil Service si 0230/212696 interior 154/254 Primaria Suceava.

22 de utilaje pentru deszapezire pe strazile municipiului Suceava. Potrivit viceprimarului Lucian Harsovschi in acest weekend in municipiul Suceava s-a actionat mecanizat cu 22 de utilaje de deszapezire pentru strazi si trei pentru trotuare, precum si manual cu oameni cu lopeti, dar din cauza viscolului puternic, eficienta acestora a fost redusa. Luni, s-a intervenit din nou pe arterele principale. "De asemenea, in momentul de fata se intervine pentru deszapezire pe strazile secundare. Avem si cate o echipa de muncitori in fiecare cartier pentru degajarea statiilor de autobuz, a trecerilor de pietoni si a trotuarelor inguste. Reamintesc ca in jurul spatiilor comerciale le revine agentilor economici datoria sa faca deszapezirea.Nu s-au inregistrat evenimente deosebite privind circulatia rutiera si nu au fost strazi sau portiuni de artere blocate.Stim ca nu intotdeauna putem multumi pe toata lumea dar facem tot posibilul pentru a interveni peste tot, de aceea va readuc aminte ca numarul de telefon la care se poate suna non-stop pentru a sesiza diferite probleme in traficul rutier/pietonal, este (0731) 996 856 - dispecerat Diasil Service si 0230/212696 interior 154/254 Primaria Suceava. La dispeceratul Primariei Municipiului Suceava au fost primite trei sesizari de pe strazile Depoului, Energeticianului si Stefan Luchian", a scris Lucian Harsovschi pe pagina sa de socializare.