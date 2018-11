43 de permise retinute si peste 400 de amenzi aplicate de politistii suceveni in trafic

In cadrul actiunilor au fost aplicate amenzi in valoare de peste 160.000 de lei.

Serviciul Rutier Suceava si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat, in perioada 02-04 noiembrie, o actiune pe raza judetului, pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii regimului legal de viteza de catre conducatorii auto. Incadrul actiunii au fost constatate 14 infractiuni, fiind aplicate 280 sanctiuni contraventionale, in valoare de 109.485 lei, din care 113 pentru incalcarea regimului legal de viteza, 15 pentru depasire neregulamentara, 45 pentru lipsa centurii de siguranta si 107 alte cauze. Politistii au retinut 25 de permise de conducere si au retras 16 certificate de inmatriculare.

De asemenea, in perioada 02-04 noiembrie, politistii suceveni au organizat o actiune pe raza judetului, pentru depistarea soferilor care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadul actiunii au fost aplicate 128 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 54.742 lei si au fost retinute 18 permise de conducere, din care patru pentru alcool si 14 alte cauze. De asemenea, au fost retrase opt certificate de inmatriculare.

Sambata, in jurul orei 15.00, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a oprit pentru control, pe DC 35 din comuna Balcauti, autoutilitara condusa de un barbat de 43 de ani din comuna Calafindesti, care anterior a intrat in coliziune cu un autoturism, rezultand doar avarii, acesta parasind locul tamponarii. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat ca barbatul nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de: "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".

Duminica dimineata, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control, pe B-dul 1 Mai din localitate, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani din comuna Moara, care avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".