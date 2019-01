Accesul restrictionat la Spitalul Judetean Suceava din cauza gripei

Spitalul Judetean Suceava a impus restrictionarea accesului vizitatorilor in aceasta unitate medicala, dupa aparitia primul caz de gripa. Astfel, in Sectia de Obstretica Ginecologie, Neonatologie, ATI si Boli Infectioase, accesul vizitatorilor este restrictionat in totalitate. In celelaltte sectii accesul vizitatorilor va fi permis o ora pe zi, intre orele 15.00-16.00, de luni pana duminica. Conducerea spitalului anunta ca zilnic va fi efectuat triaj epidemiologic in toate sectiile spitalului, care va fi consemnat in registrul de triaj epidemiologic.Personalul medical trebuie sa respecte precautiunile standard in astfel de situatii, respectiv folosirea echipamentului de protectie, masca si manusi, dar si precautiunile de contact cu accent pe igiena mainilor prin frictiune.