Accident cu masina politiei, la Vicovu de Sus FOTO

Un accident rutier in care a fost implicata o autospeciala de politie s-a produs miercuri noapte, in jurul orei 23.00, pe raza orasului Vicovu de Sus. Potrivit martorilor, autospeciala de politie Dacia Logan si un autoturism Mercedes E au intrat in coliziune. In urma accidentului un agent de politie, care se afla singur in masina, a fost ranit la picior. Barbatul de 22 de ani, comuna din Putna, a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism membrul inferior stang. Martorii sustin ca vinovat de producerea accidentului se face un al treilea sofer care a efectuat o depasire riscanta. Colegii politistului fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs evenimentul rutier.