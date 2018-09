Accident la Vicovu de Jos. Un autoturism a lovit o caruta nesemnalizata

In urma impactului carutasul a fost ranit.

O persoana a fost ranita dupa ce caruta in care se afla a fost lovita de un autoturism. Accidentul a avut loc, marti, in jurul orei 22.00, pe DJ 178 C, din comuna Vicovu de Jos. In timp ce conducea autoturismul, un barbat de 23 de ani, din comuna Bilca, a intrat in coliziune fata-spate cu vehiculul cu tractiune animala, neechipat pentru a circula pe timp de noapte, condus in aceeasi directie de mers de un barbat de 87 de ani, tot din comuna Bilca. Din accident, a rezultat ranirea carutasului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.