Accident provocat de un sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers, la Darmanesti FOTO

Accident provocat de un sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Evenimentul rutier a avut loc marti, in jurul orei 13.30, pe DN 2, in afara comunei Darmanesti. In timp ce conducea autoturismul, un tanar de 22 de ani, din orasul Cajvana, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus regulamentar in fata sa de o femeie de 45 de ani, din comuna Volovat. Din accident a rezultat ranirea conducatoarei auto.

Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii vatamare corporala din culpa.