Accident rutier cu trei victime dupa ce un tanar s-a urcat fara permis la volan, la Vatra Dornei FOTO

Accident rutier cu trei victime dupa ce un tanar s-a urcat fara permis la volan. Luni, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, un localnic de 22 de ani, ce nu poseda permis de conducere, nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 65 de ani, din comuna Saru Dornei. Din accident a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 22 de ani, a unei femei de 49 de ani si a unei tinere de 17 ani, ambele din comuna Dorna Arini, pasagere in autoturismul care circula regulamentar. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.