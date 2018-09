Accident rutier cu zece victime urmat de incendiu. Exercitiu cu activarea Planului Rosu de Interventie la Siret VIDEO

Un microbuz care transporta persoane a intrat in coliziune cu un autotren care transporta substante radioactive.

Accident rutier cu zece victime urmat de incendiu. Exercitiu cu activarea Planului Rosu de Interventie la Siret. Marti, 18 septembrie a.c., pompierii militari suceveni au organizat un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta cu tema -"Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Siret, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si celelalte institutii cu functii de sprijin, pentru salvarea victimelor si protejarea mediului inconjurator, ca urmare a producerii unui accident radiologic. Punerea in aplicare a Planului judetean de prevenire si interventie in situatii de urgenta radiologica, precum si a Planului Rosu de Interventie la nivelul judetului Suceava".-

Scenariul exercitiului a presupus interventia in cazul producerii, in Punctul Vamal Siret, a unui accident rutier intre un microbuz care transporta persoane si un autotren, care transporta substante radioactive. Exercitiul a inceput, in jurul orei 11.00, cand microbuzul ajuns in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a sustras de la activitatea de control vamal, a intors brusc si a schimbat directia de deplasare catre orasul Siret, incercand sa scape de controlul agentilor de Politie de Frontiera.

Din cauza vitezei mult peste limita admisa si pe fondul nerespectarii indicatorului rutier "Cedeaza trecerea", microbuzul a intrat in coliziune cu un autotren, in urma accidentului rezultand in total zece victime.

Dupa efectuarea recunoasterii si in urma informatiilor primite de la cadrele Biroului Vamal Siret, s-a constatat faptul ca autotrenul transporta capsule de iodura de potasiu (Monyiot-131), substanta radioactiva. S-a impus astfel extragerea de urgenta a victimelor rezultate din accident, de catre echipe specializate, cu costume de protectie contra radioactivitatii, si efectuarea masurarii nivelului de radiatie in proximitatea autotrenului.

In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul autospecialei CBRN (Chimic-Biologic-Radiologic-Nuclear), s-au constatat valori critice ale izotopilor radioactivi, impunandu-se decontaminarea victimelor rezultate in urma accidentului si a intregului personal implicat in cadrul operatiunilor de interventie. De asemenea, din cauza scurgerilor de carburant pe carosabil, s-a initiat un incendiu la compartimentul rezervor al autotrenului.

Dupa decontaminearea victimelor rezultate din accident, acestea au fost predate Punctului Medical Avansat, care a efectuat Triajul Medical de Urgenta. Pentru una dintre victime, "Cod Rosu", s-a impus transportul cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" din Iasi. "Scopurile principale ale acestui exercitiu au fost perfectionarea deprinderilor participantilor in organizarea, conducerea si executarea interventiei operative in situatia de urgenta cauzata de un accident radiologic si verificarea modului de cooperare intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava si structurile competente, participante la exercitiu, respectiv Institutia Prefectului, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Siret, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Serviciul de Ambulanta Judetean, Directia de Sanatate Publica, Unitatea Speciala de Aviatie Iasi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, Sectorul de Trecere a Frontierei Siret, Punctul de Trecere a Frontierei, Biroul Vamal Siret, Inspectoratul de Politie Judetean si Inspectoratul de Jandarmi Judetean", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.