Accident rutier in localitatea Plopeni. Un sofer a rupt un stalp de beton cu masina FOTO

Soferul s-a oprit cu masina intr-un sant.

Accident rutier pe DN 29, in localitatea Plopeni, joi dimineata, in jurul orei 06.40. Un sofer, in varsta de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism marca Audi, in apropierea statiei Peco din Plopeni, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit carosabilul, a lovit un stalp de beton, pe care l-a rupt, dupa care s-a oprit in santul de pe marginea drumului. La fata locului a intervenit modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. In momentul producerii accidentului, in autoturism, se afla doar soferul. Acesta a suferit doar un atac de panica si nu a necesitat transportul la spital.