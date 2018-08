Accident rutier la Putna. Un tanar s-a izbit cu masina intr-un podet, a fost proiectat in stalpul unei porti si s-a rasturnat

Potrivit politistilor tanarul de la volan era beat.

Accident rutier in noaptea de sambata spre duminica pe DC Putnisoarea, pe raza comunei Putna. In timp ce conducea autoturismul intr-o curba, un localnic 21 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a izbit intr-un podet, dupa care, a fost proiectat in stalpul unei porti, si s-a rasturnat. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului auto si a unui tanar de 18 de ani, din comuna Putna, pasager in autoturism. La fata locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean. Cele doua victime au fost preluate de catre echipajele medicale si au fost transportate la Spitalul Municipal Radauti. Potrivit politistilor, din cauza starii de ebrietate in care se afla, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.