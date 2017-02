Accident rutier la iesire din Salcea spre Dumbraveni Galerie Foto

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier, miercuri dupa-amiaza, pe DN 29, la iesire din Salcea spre Dumbraveni. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD. In urma impactului dintre cele doua autoturisme a rezultat ranirea conducatorilor auto. Unul dintre barbati a fost transportat la UPU Suceava, iar cel de-al doilea a refuzat transportul la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.