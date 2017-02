Accident rutier la iesire din Salcea spre Dumbraveni din cauza unui sofer care a intrat in depasire fara sa se asigure Galerie Foto

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier, miercuri dupa-amiaza, pe DN 29, la iesire din Salcea spre Dumbraveni. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. Un sofer de 33 de ani, din Siminicea, a intrat pe contrasens in depasirea mai multor vehicule, fara sa se asigure insa.Masina acestuia a intrat in plin intr-un autoturism care circula regulamentar din sens opus. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD. In urma impactului dintre cele doua autoturisme a rezultat ranirea conducatorilor auto. Unul dintre ei, soferul care circula regulamentar, un barbat de 53 de ani, din Salcea, a fost transportat la Urgentele Spitalului Judetean Suceava. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.Ambii soferi au fost verificati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.