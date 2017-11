Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea accidentelor rutiere in Apropo Cafe VIDEO

Mai multi clienti au fost testati cu aparatul etilotest.

Actiune de prevenire a politistilor in restaurantul din Suceava care ofera mic dejun gratis soferilor care nu se urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Inspectoratul Judetean de Politie Suceava impreuna cu o scoala de soferi au organizat, sambata dupa-amiaza, in restaurantul Apropo Cafe, o sesiune de dezbateri cu privire la consecintele consumului de bauturi alcoolice la volan. Au fost prezentate materiale video si aspecte legislative, stimulandu-se colaborarea interinstitutionala si cu societatea civila pentru realizarea obiectivului comun - cresterea gradului de siguranta rutiera. Pe baza de voluntariat au fost tesati cu aparatul etilotest mai multi clienti, fiind promovata ideea de a lasa vehiculul in parcarea restaurantului si de a lua un taxi pentru transportul spre casa. De asemenea, au fost distribuite materiale preventive cu sloganul FII TREAZ LA VOLAN. Au fost purtate discutii cu personalul localului pentru respectarea legislatiei privind vanzarea de alcool catre minori dar si cu clientii in vederea responsabilizarii si constientizarii acestora. In urma cu mai bine de o saptamana, patronul localului Apropo Cafe a luat atitudine fata de numarul mare de accidente petrecute in judetul Suceava pe fondul consumului de alcool si a venit cu o initiativa demna de lauda. Soferii care consuma alcool in localul respectiv sunt rugati sa lase cheile masinii la bar si vehiculul in parcarea supravegheata video iar a doua zi acestia primesc gratuit micul dejun si o cafea.