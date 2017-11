Actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 76.000 lei

In cadrul actiunii au fost verificate 210 mijloace de transport.

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si sprijiniti de lucratorii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava au desfasurat, in perioada 07-12 noiembrie, actiuni pe raza judetului privind prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Au fost executate 69 controale la unitati economice si in fondul forestier si au fost verificate 210 mijloace de transport. Au fost constatate 17 infractiuni si s-au aplicat 118 sanctiuni contraventionale, in valoare de 76.148 lei. In cadrul actiunii au fost confiscati/indisponibilizati 204.485 m.c. material lemnos, in valoare de 22.179 lei. In urma controlului efectuat la o societate comerciala din comuna Voitinel, pe linia respectarii legislatiei in domeniul provenientei, circulatiei si comercializarii materialelor lemnoase, s-a constatat faptul ca firma nu detine in depozit cantitatea de 39,72 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase, iar in calitate de utilizator al programului informatic pe linie de silvicultura, a raportat in mod eronat sortimentele de material lemnos. In cauza s-a dispus confiscarea valorica a cantitatii de 39,72 m.c. lemn de esenta rasinoase, in valoare de 6.400 lei si aplicarea a 3 sanctiuni contraventionale agentului economic, in cuantum de 13.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.In urma controlului efectuat la o societate comerciala din comuna Vatra Moldovitei, pe linia respectarii legislatiei in domeniul provenientei, circulatiei si comercializarii materialelor lemnoase, s-a constatat faptul ca, in perioada 01.06.-09.11.2017, firma a primit si depozitat cantitatile de 133,91 m.c. lemn de foc de esenta rasinoase si 7,81 m.c. lemn de foc din specia paltin, fara documente legale de provenienta, iar in calitate de detinator de depozit de materiale lemnoase, nu a imprejmuit spatiile destinate depozitarii temporare a lemnului. In cauza, s-a dispus confiscarea valorica a cantitatii de 141,72 m.c. lemn de foc de esenta rasinoase si paltin, in valoare totala de 11.564 lei si sanctionarea contraventionala a societatii cu amenda in cuantum de 10.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.