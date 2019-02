Alexandru Radulescu: Soseaua de centura a Sucevei va fi finalizata in acest an

Purtatorul de cuvant al PSD Suceava, Alexandru Radulescu, a dat asigurari ca soseaua de centura a Sucevei va fi finalizata in acest an, respingand astfel declaratiile senatorului PNL de Suceava Daniel-Constantin Cadariu.

"Departe de mine gandul de a intra intr-o disputa nominala cu vreunul din parlamentarii liberali suceveni, dar atunci cand sunt citat si mai ales cand cel care o face isi fundamenteaza spusele doar pe o marunta demagogie politica si pe o denaturare voita a adevarului si nicidecum pe fapte si cifre, sunt nevoit sa aduc unele lamuriri.As dori sa-i evidentiez distinsului parlamentar liberal sucevean, fost omolog al meu in functie administrativa, ca daca ar fi vrut sa se exprime obiectiv asupra stadiului in care se afla lucrarile de constructie a soselei de centura a Sucevei, ar fi trebuit initial (cum am facut si eu), sa ceara o informare de la institutia abilitata - DRDP Iasi. Ar fi aflat ca, in data de 21 august 2018, contractul de executie al acestei lucrari a fost atribuit unei asociatii de societati ce a castigat licitatia cu suma de 61.265.774, 05 lei fara TVA. Termenul de executie este de 9 luni lucratoare (vremea fiind determinanta in activitatea de santier). Deci cifra de 110.000.000 necesara finalizarii acestei lucrari, avansata de parlamentarul liberal, este doar o incercare de masluire tendentioasa a realitatii", a declarat Alexandru Radulescu.

Potrivit purtatorului de cuvant al PSD Suceava, pentru finantarea acestui obiectiv in bugetul pe 2019 al Ministerului Transportului a fost prevazuta suma de 47.000.000 lei, restul urmand a fi achitat in functie de momentul finalizarii lucrarilor, tot din resurse bugetare.

"Spusele d-lui parlamentar liberal exprima adevarul (presupun ca in mod involuntar), doar cand afirma ca primul tronson al acestei sosele (Șcheia-Patrauti), a fost finalizat si dat in functiune in august 2013 de catre un guvern social-democrat si o conducere social-democrata a Consiliul Judetean Suceava. Referitor la acest subiect, as dori sa-i sugerez colegului liberal sa rasfoiasca presa vremii, cand Romania avea un guvern portocaliu PDL si cand aceeasi culoare o avea si conducerea Consiliului Judetean Suceava. Ar vedea ca in 18 Iunie 2011, seful dumnealui afirma ca acest tronson va fi finalizat pana la sfarsitul anului respectiv. A fost o exprimare utopica (pentru a folosi un eufemism), ca si cea prin care promitea, in campania electorala din primavara anului 2016, finalizarea completa a soselei in 6 luni in cazul in care va castiga sefia Consiliului Judetean Suceava", a completat Radulescu.

Deputatul PSD sustine ca in esenta, sucevenii trebuie sa stie ca in acest an, prin implicarea guvernului, a senatorului Ioan Stan si a celorlalti parlamentari social-democrati suceveni, soseaua de centura a Sucevei va fi finalizata, asa cum se va intampla si in cazul DN18 (o legatura importanta a judetului cu vestul tarii), precum si in cazul centurii ocolitoare a Radautiului si in cazul celor opt drumuri judetene finantate de guvernul PSD-ALDE al Romaniei, dar aflate in gestiunea Consiliului Judetean Suceava.