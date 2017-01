Amenzi de peste 70.000 lei aplicate de politistii rutieri suceveni, in doar doua zile

In cadrul actiunii organizate politistii rutieri au aplicat 180 de sanctiuni contraventionale.

In perioada 15 - 16 ianuarie, politistii au organizat o actiune la nivelul intregului judet pentru prevenirea accidentelor si cresterea gradului de siguranta rutiera. Principalul scop al actiunilor desfasurate a fost identificarea soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punand astfel in pericol siguranta traficului rutier. In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 456 de conducatori auto. Politistii au retinut 12 permise de conducere, dintre care opt pentru consum de bauturi alcoolice. In cadrul actiunii organizate politistii rutieri au aplicat 180 de sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate este de 71728 lei. De asemenea, in cadrul actiunii s-a urmarit identificarea vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic si pun in pericol siguranta traficului rutier. Pentru defectiuni tehnice, la sistemele de semnalizare si lipsa ITP au fost retinute 17 certificate de inmatriculare. In urma controalelor efectuate in trafic au fost constatate noua infractiuni, toate la regimul circulatiei rutiere, din care sapte alcoolemii. Astfel, un barbat de 60 de ani, din orasul Siret a condus autoturismul pe raza localitatii de domiviliu avand o alcoolemie de 0,56 mg/L. In cauza s-a intocmit dosar penal.Un tanar de 24 de ani, din comuna Ciocanesti, a fost depistat conducand autoturismul pe str. Unirii, din municipiul Vatra Dornei, cu o concentratie alcoolica de 0,45mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, la data de 15 ianuarie, in jurul orei 21:20, politistii din cadrul Postului de politie Dumbraveni si Postului de politie Siminicea, la intersectia DN 29 cu DJ 208B in localitatea Siminicea, au oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 40 de ani, din comuna Dumbraveni. Intrucat emana halena alcoolica soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,99 mg/l, alcool pur in aerul expirat. Ulterior i s-au recoltat doua probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.S-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". "Nu va urcati la volan, daca ati consumat bauturi alcoolice! Pe langa posibilitatea producerii unui accident rutier, soferii care conduc sub influenta bauturilor alcoolice trebuie sa stie ca risca si inchisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sanctiunea prevazuta de lege pentru cei depistati in trafic cu o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange. De asemenea, pe timpul cercetarii permisul este retinut fara drept de circulatie. Totodata, reamintim ca politistii vor actiona in continuare cu fermitate prin dispunerea masurilor legale , astfel incat cei care incalca normele rutiere sa constientizeze urmarile si pericolele generate de comportamentul iresponsabil in trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.