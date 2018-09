Angiograf de ultima generatie, la Spitalul Judetean Suceava, pana la finele anului

Pana la finele acestui an, Spitalul Judetean Suceava va fi dotat cu un angiograf de ultima generatie. Conform managerului unitatii sanitare, Vasile Rambu, investitia se ridica la 600.000 de euro, banii fiind alocati de Ministerul Sanatatii. Aparatul, care permite investigarea vaselor de sange si efectuarea de interventii minim invazive precum montarea de stenturi cardiace, va fi montat in Sectia de Cardiologie, sectie recent redimensionata . Deja a fost amenajat spatial in care urmeaza sa fie montat angiograful. Grupul german Siemens va livra aparatul dupa ce a castigat licitatia organizata de cea mai mare unitate spitaliceasca din judetul Suceava.