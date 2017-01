Anul acesta nu sunt alocate fonduri pentru finalizarea soselei de centura a Sucevei dar nici pentru realizarea celei de la Radauti VIDEO

In ciuda demersurilor facute de mai marii CJ Suceava la Guvern, investitii importante din judet, precum soseau de centura a Sucevei, nu vor fi finalizate in acest an. Chiar daca mai sunt doar cativa kilometri de drum de construit pentru finalizarea centurii, conform proiectului bugetului de stat, finantarea pentru acest obiectiv nu va fi asigurata in acest an, ci esalonat pana in 2020. Presedintele ConsiliuluI Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca face demersuri pentru ca soseaua sa fie finalizata totusi pana in toamna. De altfel, Flutur a facut demersuri la mai multe ministere pentru finantarea unor proiecte precum: renovarea Garii Itcani, finalizarea conductei de gaz metan spre la Vatra Dornei si amenajarea celui de-al doilea tronson al partiei de schi de la Campulung Moldovenesc dar si realizarea centurii de ocolire a Radautiului. Nici pentru acest obiectiv nu au fost alocate fonduri pentru anul in curs. „La soseaua de centura a Sucevei, din cele 63 de milioane de lei ramase de executat am vazut ca pentru anul 2017 se aloca 36 de milioane de lei, dupa care in 2018 este prevazuta suma de 22 de milioane de lei, alte cinci milioane de lei pentru 2019, si un rest foarte mic pe 2020. Si sigur ca eu am facut demersuri pentru a-i ruga sa finalizeze, conform calendarului de anul trecut, pana in toamna acestui an. La centura din Radauti m-am uitat la alocarea de resurse, si am facut o alta interventie. Am vazut ca pentru Radauti, in 2017 nu sunt credite alocate. Costul total ar fi de 185 milioane de lei, iar pe 2017 nu figureaza nimic”, a spus Flutur in cadrul unei conferinte de presa (vezi declaratii video).