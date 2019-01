Aproape 2.500 pachete tigari ascunse intr-un autoturism FOTO

Un tanar de 20 de ani s-a ales cu amenda dupa ce a incercat sa introduca ilegal in tara aproape 2.500 pachete de tigari. Marti, in jurul orei 17.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman Cosmin C., conducand un autoturism marca Volvo, inmatriculat in Bulgaria.

In baza analizei de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in spatii special amenajate in bancheta din spate si in locul rotii de rezerva, cantitatea de 2.450 pachete de tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 3.675 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 7.000 lei. Totodata, autoturismul in valoare de 7.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea confiscarii de catre autoritatea vamala, deoarece avea spatii special amenajate pentru transportul tigarilor.