Autoutilitara cuprinsa de flacari, la Ilisesti

In urma incendiului autoutilitara a fost distrusa in proportie de 80 la suta.

Autoutilitara cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc luni dupa-amiaza, pe DN 17, la iesirea din localitatea Ilisesti. Un sofer in timp ce conducea autoutilitara, incarcata cu trei tone de cartofi, la un moment dat a observat ca din compartimentul motorului iesea un abur foarte puternic. Barbatul a oprit autovehiculul, iar cand a deschis capota de la motor, a izbucnit incendiul. Focul a cuprins compartimentul motorului si habitaclul soferului, dupa care s-a extins in compartimentul de marfa. La fata locului a ajuns un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Suceava. Cel mai probabil incendiul a pornit de la compartimentul motor.In urma incendiului autoutilitara a fost distrusa in proportie de 80 la suta.