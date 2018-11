Avalansa de accidente in judetul Suceava, dupa prima ninsoare mai serioasa

Avalansa de accidente rutiere in judetul Suceava, dupa prima ninsoare mai serioasa. Mai multe persoane au fost ranite si au fost transportate la spital.

Luni, in jurul orei 06.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208B, din comuna Udesti, un barbat de 52 de ani, din judetul Botosani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, a patruns pe contrasens, dupa care, s-a rasturnat in afara partii carosabile.Din accident, a rezultat ranirea a trei pasageri din autoturism cu varste cuprinse intre 43 si 63 de ani, toti din judetul Botosani. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Dupa aproximativ o ora, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza localitatii Prisaca Dornei, un tanar de 18 ani, din comuna Vama, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu mazga, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu zidul de beton amplasat pe partea dreapta a drumului. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

In jurul orei 07.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, pe raza comunei Vadu Moldovei, un barbat de 64 de ani, din comuna Stroiesti, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil din zona.

Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

In jurul orei 09.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 175, din comuna Pojorata, un barbat de 35 de ani, din comuna Fundu Moldovei nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara cu semiremorca, condusa regulamentar din sens opus de un barbat de 43 de ani, din comuna Sadova.

Din accident, a rezultat ranirea grava a conducatorului auto de 35 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Luni, in jurul orei 17.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208A, in afara comunei Udesti, un barbat de 39 de ani, din orasul Liteni, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 50 de ani, din municipiul Suceava.

Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 50 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.