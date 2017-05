Barbat din Capu Campului trimis in judecata dupa ce si-a lovit sotia cu un cutit

Agresorul era suparat ca femeia consuma frecvent bauturi alcoolice.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Dumitru C., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de tentativa la violenta in familie. Persoana vatamata C.E. este casatorita cu Dumitru C. si locuiesc singuri in gospodaria lor din comuna Capu Campului. De ceva timp, C.E. obisnuia sa consume cantitati mari de bauturi alcoolice, motiv de certuri si scandaluri permanente intre cei doi soti. In dimineata zilei de 10 aprilie, barbatul a plecat de la domiciliu la camp. Ulterior, acesta a revenit acasa, a finalizat unele treburi gospodaresti in curtea casei sale dupa care, in jurul orelor 21:00, a intrat in locuinta. Acolo a gasit-o pe sotia sa in stare de ebrietate. Deranjat de starea de ebrietate in care a gasit-o si in acea seara pe sotia sa, barbatul s-a enervat si a lovit-o pe aceasta peste fata cu palmele si pumnii, apoi a luat un cutit de bucatarie si a lovit-o cu acesta pe femeie in partea laterala dreapta a toracelui. Dupa aplicarea loviturii cu cutitul, barbatul si-a dat seama ca i-a produs sotiei sale o vatamare destul de grava si i-a propus sa solicite ajutorul altor persoane. Intrucat sotia sa a refuzat, acesta si-a finalizat treburile gospodaresti si s-a culcat pana in dimineata zilei urmatoare. A doua zi, in jurul orei 06.00, agresorul s-a dus la locuinta vecinului sau si i-a spus ca sotia sa a avut un accident in seara precedenta, iar acesta a solicitat telefonic o ambulanta. La scurt timp, la locuinta celor doi soti s-a deplasat un echipaj medical, iar ulterior si lucratorii de politie. Conform concluziilor cuprinse in raportul de constatare medico-legala victima a prezentat traumatism cranio-facial si un traumatism toracic(obiectivat prin echimoze si plaga intepat-taiata parasternala dreapta complicata cu hemopneumotorax drept ce a necesitat drenaj pleural drept cu evacuarea cantitatii de 700 ml sange). Aceste leziuni au necesitat in vederea vindecarii un numar de 25-30 zile de ingrijiri medicale, plaga parasternala dreapta punand in primejdie viata victimei. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.