Barbat din Dragoiesti, retinut dupa ce a batut un vecin si pe mama acestuia

Un barbat de 47 de ani, din comuna Dragoiesti, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a batut un vecin si pe mama acestuia. Mai mult, agresorul a intrat in livada victimelor si a incendiat o suprafata de iarba. Luni, in jurul orei 19.00, un barbat de 38 de ani, din comuna Dragoiesti, in timp ce se afla in curtea vecinului sau, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul de 47 de ani l-a lovit cu pumnii pe consateanul sau, dupa care, l-a urmarit pana in curtea locuintei sale, unde a lovit-o pe mama acestuia peste mana cu o bucata de lemn.

Ulterior, prin ruperea unor bucati de lemn din gard, agresorul a patruns in livada persoanei vatamate si a incendiat o suprafata mica de iarba.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovire sau alte violente", "violare de domiciliu" si "distrugere". Barbatul de 47 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.