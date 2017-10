Barbat fara permis prins la volanul unei masini furate, la Voitinel

Barbatul a luat autoturismul din curtea unui localnic din comuna Voitinel.

Barbat fara permis prins la volanul unei masini furate. Marti, in jurul orei 13.00, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DC Voitinel, autoturismul condus de un barbat de 32 de ani, din judetul Valcea. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca, marti, in jurul orei 12.30, barbatul a luat autoturismul din curtea unui localnic din comuna Voitinel, fara stirea acestuia, cu scopul de a se deplasa pe raza localitatii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.