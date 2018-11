Batran de 82 de ani, batut de fiul sau, un multiplu campion national FOTO

Agresorul este Lazar Tipa, profesor de educatie fizica si sport la Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" din municipiul Suceava. Acesta a fost multiplu campion national, medaliat balcanic si international, la campionatul mondial din Oslo-Norvegia, campionatul europrean din Oulu-Finlanda, la lupte greco-romane. Agresiunea a avut loc luni dupa amiaza in apartamentul barbatului

Un multiplu campion national si international sucevean si-a batut tatal de 82 de ani pana l-a bagat in spital. Agresorul este Lazar Tipa, profesor de educatie fizica si sport la Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" din municipiul Suceava. Acesta a fost multiplu campion national, medaliat balcanic si international, la campionatul mondial din Oslo-Norvegia, campionatul europrean din Oulu-Finlanda, la lupte greco-romane. Profesorul a castigat pana acum peste 120 de medalii si a fost declarat si cetatean de onoare al municipiului Suceava. Agresiunea a avut loc luni dupa amiaza in apartamentul barbatului. Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie, despre faptul ca Tipa Lazar, de 60 de ani, din municipiul Suceava, provoaca scandal la domiciliu. Politistii deplasati la fata locului l-au identificat pe Tipa Lazar si pe tatal acestuia, de 82 de ani. Profesorul a declarat ca in urma unor divergente verbale si-a agresat fizic tatal. Acesta a recunoscut ca i-a aplicat batranului mai multe lovituri cu palma. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, contuzie piramida nazala, contuzie abdominala. Batranul a ramas internat in unitatea medicala.Agresorul s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de violenta in familie.