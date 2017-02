Instanta a respins propunerea de arestare preventiva formulata si a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar.

Batrana talharita in Parcul Arinis. Autorul a fost pus sub control judiciar. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au propus in data de 10 februarie arestarea preventiva a lui Florin Gabriel Fierar, cercetat pentru savarsirea unei infractiuni de talharie. Tanarul in varsta de 18 ani, in data de 3 iulie 2016, in jurul orei 16.30, i-a smuls geanta unei femei, in varsta de 69 ani, in timp ce aceasta se plimba prin Parcul Arinis din orasul Gura Humorului. Batrana s-a dezechilibrat si a cazut jos, strigatul ei de ajutor fiind auzit de trecatorii din zona. Instanta a respins propunerea de arestare preventiva formulata si a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, motiv pentru care in termenul legal, procurorii au formulat contestatie.