Beat la volan si fara permis, un tanar din Frumosu a ajuns cu masina intr-un sant. Autoturismul era furat. Accidentul a avut loc pe DJ 177, in localitatea Poiana Micului, din comuna Manastirea, luni dimineata. In timp ce conducea autoturismul, tanarul, in varsta de 26 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat intr-un sant de pe marginea partii carosabile. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar autoturismul apartine unei rude din comuna Manastirea Humorului, care nu si-a dat acordul pentru ca acesta sa-i conduca autoturismul. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", "conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinta". Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore si a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.