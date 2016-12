Braconieri prinsi in flagrant pe un fond de vanatoare din Campulung Moldovenesc. Marti, in jurul orei 19.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului Montan Campulung, in timp ce patrula in zona Sandru din apropierea Masivului Rarau, a observat doi barbati care se aflau intr-un bordei de vanatoare situat in apropierea drumului cunoscut sub denumirea de Paraul Miresei. Jandarmii s-au apropiat in vederea stabilirii identitatii acestora si a motivului prezentei in zona, constatand ca cei doi sunt S.V. , in varsta de 37 de ani si T.O., in varsta de 45 de ani, ambii din municipiul Campulung Moldovenesc. Persoanele in cauza erau imbracate cu haine de camuflaj, una din ele avea in mana o arma de vanatoare incarcata, pregatita pentru a vana, iar geamul bordeiului de vanatoare era deschis. De asemenea, acestea aveau asupra lor patru cartuse si doua tuburi cartuse de vanatoare, un cutit, precum si o luneta pentru arma de vanatoare. In cadrul verificarilor efectuate, cei doi barbati au declarat ca in ziua respectiva, in jurul orei 16.30, s-au deplasat pe fondul de vanatoare, cu intentia de a vana. In cauza, au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unor fapte susceptibile de a fi tentativa de a practica sau practicarea vanatorii fara a fi inscris in autorizatia de vanatoare individuala sau colectiva eliberata in conditiile legii si trecerea pe un fond cu arma de vanatoare neinchisa in toc si in afara cailor de comunicatie, fapte prevazute si sanctionate de Legea vanatorii si protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Totodata, persoanele in cauza au fost predate organelor de politie din municipiul Campulung Moldovenesc, in vederea continuarii cercetarilor."Jandarmii montani vor desfasura actiuni si in perioada urmatoare, in cooperare cu Filiala Campulung Moldovenesc a AJVPS Suceava, in vederea prevenirii actelor de braconaj cinegetic in zona masivelor Rarau si Giumalau", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.