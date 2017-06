Cadavrul in putrefactie al unui barbat, gasit intr-un apartament din Radauti

Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la infractiunea de ucidere din culpa.

Descoperire macabra intr-un apartament din municipiul Radauti. Un barbat de 79 de ani a fost gasit decedat, in stare avansata de putrefactie. Potrivit rudelor, batranul locuia singur iar din data de 7 iunie acesta nu a mai fost vazut. Fratele acestuia, s-a sesizat ca barbatul nu raspunde la telefon si joi, in jurul orei 23.30, acesta si nepoata victimei, s-au deplasat la locuinta barbatului. Cei doi au patruns in apartament cu o cheie de rezerva si l-au gasit pe batran in dormitor, langa pat si un dulap de haine. Acestia au sunat la 112, la fata locului ajungand politistii criminalisti. Deoarece batranul era in stare de putrefactie nu s-a putut face examinarea cadavrului, care a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti, in vederea efectuarii autopsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la infractiunea de ucidere din culpa.