Campionul Gheorghe Ignat, adus sub escorta de la Penitenciarul Botosani pentru a fi extradat in Marea Britanie

Luptatorul de arte martiale sucevean Gheorghe Ignat, zis si Ursul Carpatin, urmeaza sa fie extradat in Marea Britanie. Fostul campion, in varsta de 33 de ani, a fost preluat marti din Penitenciarul Botosani de o escorta din cadrul IPJ Suceava si dus in arest. Conform unei decizii definitive a Curtii de Apel Suceava, acesta va fi predat in cel mai scurt timp autoritatilor judiciare din Marea Britanie. Gheorghe Ignat, care a stat inchis in ultimii 2 ani in Penitenciarul Botosani, este acuzat ca impreuna cu mai multi complici au sustras din cardurile bancare a mai multor cetateni britanici circa 500.000 de dolari australieni, pe filiera Australia, Noua Zeelanda si Malaezia. El a fost trimis in judecata de DIICOT Suceava in 2015 pentru ca in anul 2010 a constituit un grup infractional cu scopul de a obtine venituri ilicite prin retrageri frauduloase de bani din ATM -uri. Procurorii au aratat atunci ca Gheorghe Ignat a detinut echipamente software necesare pentru descarcarea datelor de pe skimmer, date care ulterior au fost inscriptionate pe banda magnetica a cardurilor blank. Ursul Carpatin are sase victorii in tot atatea meciuri disputate in custile MMA, din care patru obtinute in America.