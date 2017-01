Cinci tineri au furat o masina, s-au plimbat cu ea toata noaptea, dupa care au abandonat-o intr-o parcare

Cei cinci tineri au fost identificati de politistii suceveni.

Cinci tineri au furat o masina, s-au plimbat cu ea o noapte intreaga, dupa care au abandonat-o intr-o parcare. Politia municipiului Suceava a fost sesizata, miercuri dimineata, prin "S.N.U.A.U. 112" de un localnic de 29 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, in jurul orei 22.30, profitand de neglijenta victimei, care a parcat autoturismul in fata locuintei sale, insa a lasat cheia in contact si l-a asigurat cu telecomanda, persoane necunoscute l-au furat. In urma activitatilor intreprinse, politistii orasului Cajvana i-au identificat pe autori ca fiind doi tineri, unul de 18 ani din localitate si celalalt de 17 ani din orasul Solca, care au recunoscut faptul ca, in noaptea de 17 spre 18, intre orele 23.00-01.00, impreuna cu doi minori, de 16 si 15 ani, ambii din orașul Solca si un tanar din comuna Ciprian Porumbescu, au furat autoturismul, cu care s-au plimbat prin oras si l-au parcat la iesirea din municipiul Suceava spre Falticeni. Autoturismul a fost identificat de politiști pe strada Victoriei, din municipiul Suceava, intr-o parcare si a fost predat persoanei vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.