Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare meteo cod portocaliu de ger, valabila in 36 de judete si in municipiul Bucuresti, pe durata zilelor 9 si 10 ianuarie. In intervalul mentionat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania si in Maramures, gerul se va intensifica, astfel incat minimele vor fi cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade.