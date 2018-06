Colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti, dupa ce politistii de frontiera au tras zece focuri de arma FOTO

Suspectii au abandonat tigari in valoare 170.000 lei

Colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti, dupa ce politistii de frontiera au tras zece focuri de arma. Luni seara, un echipaj de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina a observat mai multe persoane care transportau catre localitatea Ulma, mai multe colete voluminoase. Oamenii legii au intervenit pentru retinerea celor in cauza iar in momentul in care acestia au observat politistii de frontiera au abandonat coletele și s-au dispersat spre interiorul localitatii. Pe timpul actiunii au fost trase zece focuri de avertisment in plan vertical deoarece barbatii nu s-au supus somatiilor legale prin voce. In urma cercetarii zonei au fost descoperite noua colete care contineau 14.500 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 170.000 de lei.In continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.