Contrabandist de tigari prins de politistii de frontiera dupa ce a trecut ilegal granita. Duminica, o patrula a politiei de frontiera din cadrul Sectorului PF Vicovu de Sus, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat trei persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania si care se indreptau in fuga spre interiorul tarii. Imediat, politistii de frontiera au declansat o actiune specifica, in urma careia au retinut un cetatean roman, in varsta de 22 ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. Politistii de frontiera au procedat la informarea autoritatilor de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului, care au comunicat faptul ca pe teritoriul Ucrainei au fost descoperite sase baxuri cu tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, in continuare efectuandu-se verificari in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate.