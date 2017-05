In cadrul actiunii au fost controlate 175 autovehicule si au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 84.355 lei.

Controale in trafic la Radauti si Vicovu de Sus. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale Suceava si Radauti si Politia orasului Vicovu de Sus, au organizat si desfasurat, vineri, o actiune pe raza municipiului Radauti si a orasului Vicovu de Sus, pe linia prevenirii accidentelor de circulatie si respectarea legislatiei rutiere. In cadrul actiunii au fost controlate 175 autovehicule. Au fost aplicate 203 sanctiuni contraventionale, in valoare de 84.355 lei, din care 80 pentru incalcare regimului legal de viteza. De asemenea, au fost constatate sase infractiuni si au fost retinute noua permise de conducere. Un barbat de 44 de ani, din municipiul Radauti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Piata Unirii, din localitatea de domiciliu, avand o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Un barbat de 40 de ani, din municipiul Suceava, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, din comuna Marginea, cu viteza de 75 km /h in localitate si avand o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul s-a ales cu dosar penal.