Copil pe trotineta, lovit pe trecerea de pietoni la Falticeni

Copil pe trotineta, lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Sambata, ora 20.25, o femeie de 32 de ani, din comuna Vicovu de Jos, in timp ce conducea autoturismul Volkswagen pe strada 2 Graniceri din municipiul Falticeni, din directia Spataresti catre centru, pe trecerea de pietoni a surprins si accidentat un minor de patru ani, din municipiul Falticeni, care se deplasa pe o trotineta fiind angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a minorului. Conducatorea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ si i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.