Cosmar pentru o familie din Scheia. A fost atacata in plina zi cu topoare si pietre in propria casa VIDEO

Cosmar pentru familia Mandache din comuna Scheia, care acuza ca a fost atacata in plina zi cu topoare si pietre in propria casa. Luni, in jurul orei 13.00, Catalin Mandache, de 42 de ani, din comuna Scheia se deplasa cu autovehiculul VW Transporter spre domiciliu. La un moment dat, in timp ce se afla pe strada Aeroportului, din localitate, s-a intersectat cu Marian Bozomala si alti doi frati de-ai lui. Cand a ajuns in dreptul lor, Marian Bozomala s-a facut ca loveste cu sapa autovehiculul. Catalin Mandache a accelerat pentru a evita lovitura si si-a continuat deplasarea spre casa. Dupa zece minute in timp ce barbatul se afla acasa impreuna cu sotia si fiul lor in varsta de patru ani, s-au auzit strigate si injuraturi de la poarta. Imediat dupa aceea i-a vazut pe Cornel-Iulian Bozomala, de 16 ani si Marian Bozomala, de 23 de ani, localnici, cum au sarit gardul in curtea locuintei sale. Cei doi frati au spart cu pietre doua geamuri de la living, apoi au iesit in strada unde, impreuna cu ceilalti doi frati, Simi-Nicolae Bozomala, de 20 ani si Ilie-Robert Bozomala, de 21 ani, au lovit cu topoarele autoturismul VW Transporter provocand distrugerea parbrizului, geamului luneta, geamurilor laterale si de la portiere. Membrii familiei au sunat disperati la 112 si au cerut ajutor. Sotia lui Catalin Mandache, Georgeta, speriata a fugit cu baietelul intr-un dormitor din spatele locuintei. La fata locului au ajuns si politistii. Femeia a povestit ca agresorii sunt vecini cu ei si ca ii terorizeaza de mai mult timp. Potrivit acesteia, cei patru vecini de etnie roma le-au spart masina in noaptea de duminica spre luni si suparati ca au chemat politistii i-au atacat in plina zi. Georgeta Mandache spune ca se teme pentru viata ei si a celor dragi(vezi declaratie Georgeta Mandache). Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "violare de domiciliu", "distrugere" si "tulburarea ordinii si linistii publice".