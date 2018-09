Cursuri de apa afectate de inundatii, reamenajate in regim de urgenta, prin investitii de 2,5 milioane de lei

Trei cursuri de apa din judetul Suceava, toate afectate de inundatiile din vara acestui an, vor fi reamenajate. Valoarea totala a investitiei se ridica la 2,5 milioane de lei. Administratia Bazinala de Apa Siret a predat amplasamentele si, totodata, a emis ordinele de incepere a lucrarilor pentru trei obiective. Lucrarile sunt finantate din fondul de interventie aflat la dispozitia Guvernului. Cele trei obiective hidrotehnice pentru care s-au alocat fonduri sunt: raul Suceava in zona sursei de alimentare cu apa a municipiului Radauti, raul Moldova si afluenti pe tronsonul Fundu Moldovei – Gura Humorului si parau Rasca, la Bogdanesti. In urma viiturilor de pe raul Suceava din perioada iunie-iulie, a fost afectat digul ce protejeaza sursa de alimentare cu apa a municipiului Radauti, astfel incat circa 30.000 de locuitori erau in pericol de a ramane fara apa. Se are in vedere refacerea digului de deviere, pe o lungime de 150 metri, lucrare in valoare de 324.000 lei. In ceea ce priveste amenajarea raului Moldova, lucrarea a fost afectata de viiturile succesive de pe paraul Humor, punand in pericol populatia si obiectivele socio-economice din orasul Gura Humorului. Investitia consta in refacerea pragurilor de fund pe o lungime de 80 metri, refacerea apararilor mal pe o lungime de 700 metri si refacerea pereului pe o lungime de 60 metri liniari. Valoarea alocata este de 1.386.000 lei. Regularizare si indiguire parau Rasca la Bogdanesti consta in regularizarea albiei paraului Rasca pe o lungime de 1 km si executia unui dig de protectie pe o lungime de 1,093 Km. Valoarea alocata acestui obiectiv este de 750.000 lei. Conform graficului de executie, termenul de finalizare a lucrarilor este sfarsitul acestui an.