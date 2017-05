Diploma de merit si titlul de Cetatean al lunii mai pentru un fost politist, din partea IPJ Suceava

Inspectoratului de Politie Judetean Suceava a acordat o diploma de merit si titlul de Cetatean al lunii mai unui fost angajat al institutiei. Dumitru Leizeriuc, din municipiul Suceava, este un politist pensionar cu 53 de ani de cariera militara in structurile Politiei Romane. In anul 1983 a fost trecut in rezerva, insa a continuat sa isi asume un rol activ in comunitate. Astazi, la 88 de ani Dumitru Leizeriuc continua sa pretuiasca adevaratele valori si sa le promoveze prin exemplu personal pe care il da. Zilele trecute fostul politist se deplasa din Piata Agroalimentara catre domiciliu si s-a asezat pe o banca din zona strazii 6 Noiembrie. Sub banca respectiva Dumitru Leizeriuc a observat o bancnota de 50 de lei." Nu s-a gandit nici un moment ca ar putea sa o foloseasca pentru sine sau pentru nepotii sai. S-a gandit imediat ca a fost pierduta de o persoana care ar putea avea nevoi mult mai mari. Mai mult, experienta celor peste 50 de ani de munca, l-a "obligat" pe fostul politist sa actioneze asa cum ar trebui sa faca orice om cinstit. Desi picioarele nu il mai asculta ca acum 35 de ani cand fugea dupa hoti, Dumitru Leizeriuc s-a deplasat la Politia Municipiului Suceava si a predat pe baza de proces-verbal bancnota agentului de politie care se afla de serviciu pentru a fi restituita persoanei care a pierdut-o sau a fi depusa in contul special instituit in astfel de cauze.Nu este prima oara cand Dumitru Leizeriuc recurge la astfel de gesturi. In anul 2003 fostul politist a gasit si predat autoritatilor suma de 1.092.000 lei(in moneda anului 2003) gasita in curtea Spitalului cardiologic Voienesti - Covasna, unitate medicala unde era internat. Ulterior, o alta suma de bani a fost gasita de Dumitru Lezeriuc si predata autoritatilor in Autogara Suceava. In anul 2014, fostul politist a gasit un telefon mobil care a fost restituit persoanei care il pierduse. Spiritul civic si parteneriatul comunitate - politie reprezinta resurse si instrumente a caror utilizare garanteaza o societate mai sigura si o reactie eficienta la provocarile si amenintarile din sfera infractionalitatii.Colaborarea dintre politie si cetateni, comunicarea si relationarea duc la permanentizarea starii de normalitate sociala. Politistii suceveni multumesc tuturor celor care asi asuma un rol activ in viata comunitatii si colaboreaza prin toate modurile care le stau la dispozitie, siguranta sociala fiind o valoare si un deziderat comun ce poate fi atins doar prin parteneriatul socio-institutional", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Suceava.