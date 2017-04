Doi botosaneni prinsi de jandarmii suceveni la pescuit ilegal VIDEO

Cei doi au pescuit aproximativ 90 de kilograme de peste, din speciile rosioara, caras, stiuca, biban si lin.

Doi botosaneni prinsi de jandarmii suceveni la pescuit ilegal. Marti, in jurul orei 04.00, pe timpul unei actiuni de prevenire si combatere a braconajului piscicol in zona Acumularii Rogojesti, din apropierea localitatii Siret, un echipaj de jandarmerie a surprins doi barbati care pescuiau folosind unelte interzise de lege. Persoanele in cauza, S.V., in varsta de 46 de ani si B.M., de 27 de ani, ambii cu domiciliul in comuna Mihaileni, judetul Botosani, utilizau in acest scop o barca pneumatica si 12 plase de tip monofilament, cu lungimea de 45 m fiecare. In urma verificarilor, jandarmii au constatat ca cei doi barbati au pescuit, cu instrumente interzise de lege, aproximativ 90 de kilograme de peste, din speciile rosioara, caras, stiuca, biban si lin. "In cauza au fost intocmite actele premergatoare pentru savarsirea unor fapte susceptibile de a fi pescuitul prin orice metode in perioada de prohibitie si utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament. Persoanele in cauza au fost predate Sectiei de Politie Siret pentru continuarea cercetarilor, iar intreaga cantitate de peste a fost deversata in mediul natural.Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va actiona, si in perioada urmatoare, pentru protejarea fondului piscicol si respectarea cadrului legal care reglementeaza pescuitul", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava.