Doi tineri suceveni cercetati pentru trafic si consum de droguri de risc si mare risc FOTO

Doi tineri suceveni cercetati pentru trafic si consum de droguri de risc si mare risc. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, beneficiind de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, au depistat in flagrant delict pe Andrei Alexandru Bida, in varsta de 22 de ani, imediat dupa ce acesta a ridicat de la un oficiu postal situat pe raza municipiului Cluj-Napoca un colet cu peste 500 de comprimate MethylenedioxymetamfetamineMDMA(ecstasy).Ulterior, politistii au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza municipiului Cluj-Napoca, unde locuia tanarul impreuna cu alte doua persoane, si au descoperit si ridicat 300 de grame de cannabis, 0,2 grame de amfetamina, doua cantare electronice si instrumente de consum.Substantele gasite au fost ridicate.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2018, barbatul, de 22 de ani, impreuna cu alti doi barbati, de 21 si 26 de ani, din Suceava, ar fi procurat, pus in vanzare, comercializat si detinut pentru consum propriu droguri de risc, respectiv cannabis si droguri de mare risc - amfetamine si ecstasy. Luni, procurorii D.I.I.C.O.T.-S.T. Cluj l-au retinut pe barbatul in varsta de 22 de ani. Inculpatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Ceilalti doi sunt cercetati in stare de libertate pentru comiterea infractiunilor de trafic si consum de droguri de risc si mare risc, fapte prevazute de Legea 143/2000.Cercetarile sunt continuate, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.