Efective de politie suplimentare in mini-vacanta de Rusalii la Suceava. Astfel, in perioada urmatoare, in afara politistilor din dispozitivele de ordine si siguranta publica, pe raza judetului Suceava vor fi prezenti la datorie, zilnic, 260 de politisti(160 din structurile de ordine publica, 48 de politisti rutieri si 52 de politisti din cadrul celorlalte structuri ale IPJ Suceava) fiind angrenate peste 120 de autospeciale de politie. Zilnic, 48 de politisti rutieri vor actiona cu autospecialele dotate cu aparate radar pe drumurile nationale si europene de pe raza intregului judet.In aceasta perioada, 12 de politisti din cadrul Serviciului Judetean al Politiei Transporturi Suceava vor organiza zilnic, patrule si activitati de mentinere a ordinii publice atat in trenuri, statii CFR si triaje, cat si in incinta si zona Aeroportului "Stefan Cel Mare" Suceava. Totodata, avand in vedere faptul ca in aceeasi perioada pe raza municipiului Suceava sunt organizate activitati cultural-artistice si religioase pentru marcarea unor evenimente sociale la care se preconizeaza participarea unui numar mare de persoane, politistii vor desfasura activitati de prevenire a talhariilor si furturilor din genti, buzunare, ocazie cu care vor fi distribuiti peste 10.000 de materiale preventive.

Astfel, pentru prevenirea furturilor din genti si buzunare, politia recomanda cetatenilor:

-Sa fie atenti la bunurile pe care le detin asupra lor, respectiv sume de bani, telefoane mobile, documente personale, etc.

-Sa fie atenti atunci cand se afla la cumparaturi in supermarket, piete sau zone aglomerate;

-Sa fie atenti la bunurile pe care le au asupra lor atunci cand se afla in mijloacele de transport in comun.

Pentru prevenirea infractiunilor de talharie, politia recomanda cetatenilor:

-Sa nu se afiseze ostentativ cu obiecte de valoare( lantisoare, bratari, etc.)

-Sa evite zonele intunecate si locurile dosnice frecventate de persoane suspecte, pretabile la comiterea de infractiuni;

-Sa nu accepte niciodata oferte de gazduire facute de persoane necunoscute;

-Sa evite urcarea in lift cu persoane necunoscute.

Pentru prevenirea furturilor din autoturisme, politia recomanda cetatenilor:

-Sa nu parcheze autoturismul in zone neiluminate;

-Sa se asigure ca autoturismul are inchise toate portierele;

-Sa nu lase in autoturism bunuri de valoare care ar putea atrage atentia hotilor.

Pentru prevenirea furturilor din locuinte, politia recomanda cetatenilor:

- Daca pleaca de acasa pentru scurt timp, sa nu lase usa apartamentului neincuiata;

- Sa fie atenti, ca in orice imprejurare sa nu piarda sau sa li se fure cheia;

- Sa nu permita accesul in locuinta a persoanelor care pretind ca sunt de la diverse societati comerciale, firme, asociatii, etc.